Rodoviária do Tejo assegura transporte escolar no Sardoal por falta de motoristas do município

Falta de motoristas e logística com único autocarro disponível levou a Câmara de Sardoal a assegurar o transporte escolar através da Rodoviária do Tejo, no âmbito de um acordo com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

O transporte escolar para o ano lectivo de 2024/25, no Sardoal, será assegurado pela Rodoviária do Tejo, por falta de motoristas do município. Na reunião camarária de 19 de Setembro, a vereadora socialista Patrícia Silva questionou o executivo do porquê da mudança do transporte escolar que, até então, cabia ao município e se não iria representar um aumento de despesa para a autarquia. Uma preocupação partilhada pelo vereador Pedro Duque (PS), que questionou se haveria alguma repercussão para as famílias.

O presidente do município, Miguel Borges (PSD), explicou que foi feito um acordo com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma vez que o município está com falta de motoristas e o concurso público lançado há pouco tempo, não ficou deserto, mas acabou por não ser frutífero devido a desistências. Miguel Borges garante que não haverá qualquer repercussão financeira para as famílias e mesmo para o município a mudança é insignificante. “Se fizermos as contas a dois autocarros, ordenado de dois motoristas, despesas com mecânica e desgastes da viatura, a diferença acaba por ser, praticamente, nenhuma”, disse o autarca.

Miguel Borges garantiu que o autocarro do município continuará a estar disponível para visitas de estudo, algo que representava uma maior dificuldade logística nos anos anteriores, uma vez que apenas podia estar disponível para viagens fora do concelho entre as 09h00 e as 17h00. O presidente assegurou que a medida foi pensada, com foco para dar uma resposta positiva, rápida e de qualidade ao serviço de transporte escolar.