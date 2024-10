Salvaterra de Magos apoia a R.INserir

A Câmara de Salvaterra de Magos vai atribuir um apoio de 911 euros à Associação R.INserir para renovação da licença, por três anos, do programa de reabilitação cognitiva RehaCom, que tem um custo total de cerca de 7.500 euros, revelou o presidente da câmara, Hélder Esménio.

A R.INserir, sediada na unidade de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém, dinamiza projectos de reabilitação psicossocial com pessoas com deficiência mental usando a arte como ferramenta terapêutica.