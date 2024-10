Tomar negoceia terrenos para criar parque de feiras na cidade

Futuro parque de feiras está previsto para a zona de Marmelais. Câmara de Tomar está em conversações com os proprietários dos terrenos para que o projecto possa avançar, mas há questões jurídicas que estão a atrasar o processo.

A Câmara de Tomar quer criar um parque de feiras na cidade, estando o projecto em andamento, com conversações a decorrerem entre o município e os proprietários dos terrenos. O futuro parque de feiras está previsto ocupar a zona entre Marmelais de Cima e Marmelais de Baixo, área abrangida pela revisão do Plano de Pormenor do Flecheiro. O tema foi abordado em reunião de câmara, com o presidente do executivo, Hugo Cristóvão (PS), a explicar que há questões jurídicas que estão a atrasar o processo.

O vereador do PSD, Tiago Carrão, mencionou que em Janeiro de 2023 o presidente da câmara tinha afirmado que estariam a decorrer reuniões com os proprietários dos terrenos, que se estava em fase de apresentação de propostas e contrapropostas, e que as negociações estavam a encaminhar-se para bom porto. “A minha pergunta concreta é se já chegámos a esse bom porto ou se não houve avanços significativos, vamos ter ou não vamos ter parque de feiras?”, questionou o autarca.

Hugo Cristóvão explicou que as conversações têm continuado e que recentemente houve uma reunião entre os proprietários dos terrenos e os serviços técnicos e jurídicos da câmara, estando-se a “limar a parte jurídica”. O autarca referiu que o desejo, não só da câmara, mas também dos proprietários, é que se possa chegar a um acordo, que esteja enquadrado nos termos da lei: “em que o terreno a ceder ao Município aconteça já o quanto antes e depois a parte que fica para o privado, que se mantém no privado, siga o seu caminho, caminho esse que tem muito a ver também com questão da Revisão do Plano de Pormenor”, esclareceu. “O que está aqui a ser trabalhado é essa parte jurídica porque a vontade existe de ambas as partes, mas não é juridicamente fácil ter esta questão resolvida”, concluiu.