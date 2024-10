Trabalhadores das Finanças queixam-se da falta de pessoal e do aumento de conflitos com contribuintes

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos tem uma nova direcção distrital em Santarém. Estrutura denuncia uma cada vez maior insuficiência de recursos humanos nos serviços de Finanças e um crescente número de conflitos com contribuintes, provocados essencialmente pela falta de pessoal.

A nova Direcção Distrital de Santarém do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) entrou oficialmente em funções no dia 20 de Setembro. A equipa é composta por Paulo Marques (presidente), Vanda Bento (vice-presidente), Rui Alves (tesoureiro), Carla Simões (secretária) e Teresa Machado (vogal). Fortalecer a sua representação no distrito, defender os direitos dos associados e melhorar as condições de trabalho em todas as instalações da Autoridade Tributária no distrito são alguns dos objectivos da nova direcção.

Na primeira reunião de trabalho, realizada em Vila Nova da Barquinha, o presidente Paulo Marques destacou a importância da união dos trabalhadores dos impostos e a satisfação em assumir essa missão. “O nosso compromisso é trabalhar em prol dos direitos e no interesse de todos os trabalhadores dos impostos, procurando sempre o diálogo e a negociação, estabelecendo as necessárias pontes no desenvolvimento dos objectivos a que nos propomos”, afirmou, citado em nota de imprensa.

Entre os principais problemas identificados estão a “cada vez maior insuficiência de recursos humanos que leva a sobrecargas de trabalho absolutamente desnecessárias, mas também o crescente número de conflitos com contribuintes, nos serviços de finanças, provocados essencialmente por esta falta de recursos, acrescido à aparente pouca relevância que a tutela dá à nossa função”. Situações que, afirma o STI, causam uma “onda crescente de descontentamento que transparece em cada trabalhador dos impostos”.