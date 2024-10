Videovigilância em Tomar vai ser uma realidade nos próximos meses

Presidente do município reconhece que é impossível vigiar toda a cidade e que não se pode achar que a videovigilância vai resolver todos os problemas de segurança.

A Câmara Municipal de Tomar, em parceria com a Polícia de Segurança Pública, está a preparar a instalação de câmaras de videovigilância na cidade, processo que deverá estar concluído até ao fim deste ano. A medida pretende dissuadir casos de vandalismo que têm acontecido na cidade, ao mesmo tempo que procura reforçar a segurança em Tomar. O tema foi abordado em reunião de câmara, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a questionar o presidente da câmara relativamente ao número de câmaras que serão instaladas.

Tiago Carrão referiu que, segundo resposta da câmara municipal a um requerimento referente à instalação da videovigilância na cidade, a informação que constava era de que haveria uma redução do número de câmaras a serem instaladas, sendo que a previsão inicial era de 27 câmaras. “O próprio presidente de Junta da União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais esta semana dizia que é fundamental a videovigilância para a cidade, por isso a minha pergunta muito concreta é: a redução é de 27 câmaras para quantas?”, questionou o vereador social-democrata.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), respondeu: “não percebi onde é que o senhor foi buscar essa informação, mas quando o sistema estiver apto a ser montado terá conhecimento de tudo aquilo que entre os nossos serviços e a PSP foi tratado”. O autarca mencionou ainda que não se pode achar que a videovigilância vai ser um “remédio absoluto” que vai resolver todos os problemas. “É impossível vigiar toda a cidade e também não é isso que se deseja”, sublinhou.