Vila Chã de Ourique aproveitou o Verão para obras nas escolas

A Escola Básica de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, e o jardim de infância da freguesia receberam obras de manutenção e limpeza de pátios para início do ano escolar em pleno. Segundo o presidente da junta de freguesia, Vasco Casimiro, foram gastos cerca de 12 mil euros provenientes do acordo de competências com a câmara municipal, no valor de cerca de 19 mil euros anuais, para pequenas obras de manutenção nos edifícios da educação, sendo que a junta também acaba por investir do seu próprio dinheiro. A escola levou um telhado novo, foram reparados os algerozes e executados vários trabalhos de manutenção em canalizações, electricidade, ar-condicionado, infiltrações e carpintaria. No jardim de infância foram efectuados trabalhos de pintura de paredes e tecto do salão, colocação de porta entre a copa de cima e a sala de entrada, colocação de prumada de algeroz, arranjo de passadeira, arranjo de muros de caixa de areia, fornecimento de material eléctrico para requalificação no refeitório e reparação de algeroz e cerca de madeira.