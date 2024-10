Centro de Estudos de Arte Contemporânea na Barquinha iniciou ano lectivo

Estão abertas as inscrições para os ateliers de pintura, desenho, cerâmica, fotografia e vídeo do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, em Vila Nova da Barquinha. As aulas iniciam-se em Outubro e prolongam-se até Maio de 2025, dando continuidade à parceria da câmara municipal com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e Fundação EDP. Os ateliers de arte são leccionados por técnicos credenciados e docentes do IPT. As aulas têm uma duração de três horas, acrescidas de uma aula de três horas para atelier livre, por semana.

O objectivo do Centro de Estudos é dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios leccionados, através da aprendizagem e aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos são colocados em prática e mostrados ao público em exposições, realizadas ao longo do ano. Para alguns pode significar o início de uma carreira no mundo das artes, lê-se em comunicado. Os ateliers são complementados com visitas a museus e galerias de arte, e com a realização de workshops temáticos onde os artistas convidados falam sobre o seu percurso artístico.