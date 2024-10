Encontro Nacional de Poetas, Escritores e outros Amantes das Artes em Alenquer

A iniciativa realiza-se dia 27 de Outubro no Museu João Mário, em Alenquer.

A Gerábriga – Associação Cultural vai realizar o seu quarto Encontro Nacional de Poetas, Escritores e outros Amantes das Artes no dia 27 de Outubro, no Museu João Mário, em Alenquer, pelas 15h00. São esperadas 120 pessoas no evento que conta com a participação dos Jograis – Associação Portuguesa de Poetas e do cantor Paulo Sanches.

A Gerábriga foi criada por 15 pessoas e dedica-se a promover e divulgar as artes e literatura e tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural em Alenquer.