José Salgado apresenta disco em Santarém

Cais das Memórias é o título do primeiro álbum do médico psiquiatra José Salgado, que tem dividido a sua carreira profissional entre Santarém e Lisboa. Amante da música, cumpre agora um sonho com quatro décadas.

O médico psiquiatra José Salgado vai apresentar o seu disco “Cais de Memórias” na Casa do Brasil, em Santarém, no dia 24 de Outubro, quinta-feira, pelas 19h00. Tal como O MIRANTE relatou em entrevista publicada em Julho de 2023, a história da ligação à música começou há 40 anos, mas o seu primeiro disco só chegou recentemente com o álbum Cais de Memórias. José António Salgado começou na juventude a alimentar a paixão pela música e por volta dos 20 anos esteve mesmo para lançar um disco. O projecto acabou por não ir avante e é na psiquiatria que tem feito a sua carreira profissional, com trabalho desenvolvido no Hospital de Santarém, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e na AS Clínica.

Quarenta anos passados, o médico psiquiatra, que foi colega de curso de Carlos Paião, atirou-se de novo ao projecto musical do qual resultou um disco com dez músicas, que podem ser escutadas em várias plataformas digitais e no Youtube. “É um projecto que devia ter começado no início dos anos 80 e não se concretizou. Tinha tudo acertado para fazer um LP com a editora Valentim de Carvalho, só que o produtor com quem combinei tudo subiu na hierarquia e atribuíram-me outro produtor com quem não consegui sintonizar porque queria desvirtuar o que eu estava a fazer. Como estava a acabar Medicina decidi adiar”, contou ao nosso jornal.

Sobre as canções que compõem o álbum Cais de Memórias, diz que têm a ver com os tempos de juventude, mas quase todas foram reformuladas e algumas feitas mais tarde. “Acho que se inspiram em tudo o que fui vivendo e conhecendo, nas pessoas que se foram cruzando comigo. Gosto de conhecer as pessoas e as suas realidades, acho que têm a ver com isso: com vivências e emoções. Os estilos são variados, desde o rock, às marchas, ao fado e à balada mais tradicional”, descreveu o médico.

Nessa entrevista a O MIRANTE, José António Salgado afirmava que a saúde mental tem sido desvalorizada. O médico, que tem exercido em Santarém e Lisboa, considerava que a depressão continua a ser vista como um sinal de fraqueza e que as camas em psiquiatria são insuficientes nos hospitais.