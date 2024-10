“Linguagens de Liberdade” celebra 50 anos de Abril em Arruda dos Vinhos

Abriu ao público a 12 de Outubro a exposição itinerante “Linguagens de Liberdade”, uma homenagem aos 50 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974, que marcou o fim de décadas de ditadura em Portugal e o início de uma democracia moderna. A exposição está em exibição no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, resultado de uma parceria entre o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), a Associação Cultural Ephemera e o município.

Os materiais expostos foram cedidos pelo arquivo da Ephemera, traçando um retrato visual e gráfico dos dias que transformaram o país. Entre as peças em destaque estão posters de valor histórico e artístico, assinados por autores que deram voz à revolução, primeiras páginas de jornais e capas de periódicos internacionais, todos retratando o fervor e a esperança do Portugal que despontava na madrugada de 25 de Abril e nos dias subsequentes. Além disso, a exposição inclui uma colecção de pins alusivos à data e graffitis. Estas imagens e objectos não só documentam a revolução, mas também o impacto internacional do evento. A exposição “Linguagens de Liberdade” pode ser vista até 27 de Novembro.