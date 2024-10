Maria Cadete lança “A pequena bruxinha” no Cartaxo

Maria Cadete, uma jovem do Cartaxo estudante de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e licenciada em Teatro, estreia-se como escritora infanto-juvenil com o livro “A pequena Bruxinha”. A autora estará na Biblioteca Marcelino Mesquita, no Cartaxo, para apresentar o seu primeiro livro no sábado, 26 de Outubro, às 15h00. A obra tem ilustrações de Inês Duarte.