Oficina de pão tradicional reúne famílias em São Caetano

Projecto “Canguru” acontece a 19 de Outubro em São Caetano, na Golegã, com o intuito de ensinar às crianças como fazer pão à moda antiga.

O município da Golegã vai realizar, em São Caetano, mais um projecto “Sábado Canguru” para aprender a fazer pão à moda antiga. O evento decorre no dia 19 de Outubro, junto ao Forno Comunitário, e todas as famílias do concelho podem inscrever-se com crianças a partir dos três anos. No final da actividade, os participantes vão ser convidados a provar o pão, acompanhado de caldo verde. O projecto “Canguru” arrancou em Maio deste ano com foco nas crianças, jovens e respectivas famílias e acontecem a um sábado de cada mês. De acordo com a autarquia, o objectivo do programa é promover a confiança e autoestima, trazendo tempo de qualidade em família, dando bem-estar e aceitação relativamente às crianças. As actividades pretendem também contribuir para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças.