Amicale Karate em destaque no Open do Baixo Alentejo

A equipa de competição da Amicale Karate – Portugal Martial Arts, esteve presente no Karate Open do Baixo Alentejo em Almodôvar, no dia 5 de Outubro. A equipa conquistou seis pódios, e foi representada por nove atletas provenientes dos dojos de Santarém, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim.

Os participantes da Amicale Karate, para além dos seis pódios, conquistaram ainda cinco quintos lugares, depois de muito esforço e luta. Duarte Jordão foi o mais destacado ao ganhar o primeiro lugar nas categorias Kata e Kumite de 8/9 anos – 30kg masculino. Todos os atletas convocados lutaram pelo pódio, com os resultados seguintes: Kata: Duarte Jordão -1º Lugar Kata 8/9 Anos Masculino; Carlota Baptista - 5° Kata 8/9 Anos Feminino e Inês Simões - 5° Kata Iniciado Feminino. Na categoria Kumite: Duarte Jordão - 1º Lugar Kumite 8/9 Anos -30kg Masculino; Matias Pedro - 2º Lugar Kumite Iniciados +40kg Masculino; Carlota Baptista -3º Lugar Kumite 8/9 Anos -30kg Feminino; Laura Fidalgo – 3º Lugar Kumite 8/9 Anos +30kg Feminino; Leon Baião – 3º Lugar Kumite Cadetes +67Kg Masculino; Alice Dias - 5° Kumite 8/9 Anos -30kg Feminino; António Fidalgo - 5°Kumite 8/9 Anos +30kg Masculino e Duarte Leitão - 5° Kumite Junior +71Kg Masculino.

O torneio de âmbito nacional contou com a participação de cerca de 380 atletas de todo o país, num dia cheio de animação e fairplay entre as equipas.