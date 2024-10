Filipe Marques vence Taça do Mundo de paratriatlo em Alhandra pela quarta vez

O atleta paralímpico português Filipe Marques venceu sábado, 12 de Outubro, a Taça do Mundo de paratriatlo na classe de PTS5, que decorreu em Alhandra, enquanto Luís Xavier foi sétimo classificado. “É sempre espectacular ganhar aqui em Alhandra. É a única oportunidade no ano em que posso competir em casa. É uma grande motivação para conseguir um excelente resultado para a semana. Com a experiência que tive em Paris, vou tentar melhorar em alguns aspectos e um pódio seria espectacular, porque seria o primeiro em Mundiais”, disse Filipe Marques após a prova.

Filipe Marques, que tem um problema de mobilidade num dos pés, concluiu os segmentos de natação (750 metros), bicicleta (19 quilómetros) e corrida (cinco quilómetros) em 59.13 minutos, deixando o russo Aleksandr Konychev em segundo (01:02.35 horas) e o brasileiro Ruiter Silva em terceiro (01:03.16).

A uma semana de participar nos Mundiais em Torremolinos, em Espanha, o atleta do Sporting venceu a competição em Alhandra pelo quarto ano seguido, depois de, há pouco mais de um mês, ter protagonizado a estreia do triatlo português em Jogos Paralímpicos com um quarto lugar em Paris2024, a apenas 40 segundos da medalha de bronze.