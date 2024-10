Pares da Xiradance Academy em competições mundiais

Dois pares da Xiradance Academy de Vila Franca de Xira foram convocados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva para participarem nos Campeonatos do Mundo da modalidade, informa a colectividade em comunicado. O par Franclim Conde e Vanessa Costa vai participar no Campeonato do Mundo de 10 danças (Latinas e Clássicas) no escalão de seniores 2. A prova realiza-se a 27 de Outubro em Vagos, distrito de Aveiro.

No dia 2 de Novembro é a vez do par José Manuel Santos e Susana Santos competir no Campeonato do Mundo de Latinas, escalão senior 3. A prova realiza-se em Platja Daro, Espanha. Os dançarinos integram a Selecção Nacional de Dança Desportiva depois de se terem sagrado campeões nacionais nos respectivos escalões. A Xiradance Academy foi criada em Dezembro de 2019 em Vila Franca de Xira, tendo como finalidade a criação, promoção e desenvolvimento da dança, especialmente da dança desportiva (danças de salão), desenvolvendo a sua actividade nas vertentes de competição (pares e solo) e também de formação social, ou seja, de cariz não competitivo.