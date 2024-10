Primeiro Passeio BTT na freguesia de Casal dos Bernardos

Iniciativa organizada pela Associação Recreativa Bernardense atraiu atletas com percursos de orientação em BTT.

A Associação Recreativa Bernardense, em Ourém, organizou o Primeiro Passeio Bicicleta de Todo o Terreno (BTT), com o objectivo de promover a saúde e o bem-estar através da prática desportiva e do pleno contacto com a natureza. A iniciativa, decorrida no dia 13 de Outubro, esteve integrada no Campeonato Nacional de BTT – Orientação da Federação Portuguesa de Orientação.

A prova deu aos participantes a oportunidade de iniciar os primeiros passos na modalidade, assim como aos que ambicionaram testar os limites da competição. O trajecto contou com dois percursos distintos (curto e médio), e os participantes partiram do Parque de Merendas do Casal dos Bernardos. No fim da prova, todos os elementos partilharam de um almoço cheio de convívio e de animação. O Vereador da Câmara Municipal de Ourém, Humberto Antunes, participou na cerimónia de entrega de prémios desta iniciativa, com o apoio do Clube de Aventura e Orientação de Sintra.