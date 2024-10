Ruído do padel na Golegã foi assunto na assembleia

O eleito da Assembleia Municipal da Golegã, Carlos Crispim (CDU), referiu que os moradores que vivem perto do campo de padel na Golegã se queixam do “barulho da bola” e do bar do padel que “tem jogos até às duas da manhã”. A Câmara da Golegã recebeu uma reclamação de um morador em relação ao barulho causado por pessoas e pela música, mas não nesse horário, estando agora a averiguar a situação.

O MIRANTE contactou o presidente do Clube de Ténis da Golegã, Alexandre Felício, que garante que os jogos se estendem no máximo até às 00h00/00h30 e apenas de sexta-feira para sábado ou ao fim-de-semana. O dirigente mora junto aos campos de padel e diz que não recebeu reclamações dos vizinhos.