União de Santarém sobe ao terceiro lugar na Liga 3

A União de Santarém foi no sábado, 12 de Outubro, vencer por 2-1 o Oliveira do Hospital e subiu ao terceiro lugar do Grupo B da Liga 3 em futebol. Os ribatejanos estiveram a perder mas deram a volta ao resultado na segunda parte com golos de Pedro Araújo e Gladison. A União de Santarém tem 13 pontos em oito jogos. A classificação é liderada pelo Belenenses, com 18 pontos.