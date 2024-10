Vasco Canadas faz top 10 na Taça da Europa de Triatlo em elites

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o nono lugar numa prova que decorreu em Ceuta.

O triatleta Vasco Canadas alcançou o nono lugar na Taça da Europa de Triatlo em elites, que se realizou em Ceuta. O atleta do Clube de Natação de Torres Novas esteve presente no campeonato da Europa de triatlo em sub23, no passado mês de Agosto, mas desta vez competiu em elites numa taça da europa de triatlo. A prova foi disputada na distância sprint, composta por 750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida.

Na Taça da Europa em Ceuta participaram ainda Tiago Fonseca (26º), Gabriel Santos (56º) e Gustavo do Canto, que não concluiu a prova devido a um furo durante o ciclismo.