Assembleia Municipal de Santarém reprova saudação à Marcha do Orgulho LGBT

A Assembleia Municipal de Santarém chumbou um voto de saudação à 5ª Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ de Santarém apresentado na última sessão pelo Bloco de Esquerda. A proposta contou com 17 votos contra dos eleitos do PSD, CDS e Chega, 10 abstenções e 13 votos a favor de BE, CDU e PS. O texto do Bloco de Esquerda enaltecia a iniciativa onde “o amor, a tolerância, o respeito pela diferença e a paz foram aclamadas”, referindo que essa manifestação, que aconteceu no dia 21 de Setembro, “contrasta lapidarmente com o ódio ao diferente, pela cor da pele, origem geográfica, orientação sexual ou o simples facto de ser mulher, que hoje forças do passado tentam disseminar”.