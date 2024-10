Associações recebem apoios do Município de Arruda dos Vinhos

As associações Cercitejo de Alverca e a Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos vão receber um apoio financeiro de 8 mil e 15 mil euros, respectivamente, da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos. As propostas foram aprovadas em reunião do executivo por unanimidade. No caso da Cercitejo de Alverca, em causa está o apoio ao custo dos transportes dos utentes do concelho de Arruda dos Vinhos que frequentam aquela instituição de Alverca por falta de resposta no concelho. Já no caso da Misericórdia de Arruda, o valor visa apoiar o fornecimento de refeições às famílias mais carenciadas do concelho.