Câmara de Almeirim fica com antigo centro de Formação dos Gagos durante 50 anos

A Câmara de Almeirim assinou um contrato com a empresa pública de gestão dos imóveis do Estado para gerir e utilizar durante 50 anos as antigas instalações do centro de formação agrícola da responsabilidade da CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal na Herdade dos Gagos, na freguesia de Fazendas de Almeirim. Neste momento já funciona no local um centro escutista e a ideia é o espaço ser também utilizado para treinos e recrutas dos elementos da Força Especial de Bombeiros, bem como guardar maquinaria municipal e da junta de freguesia.

O espaço, que tem 16 quartos com 64 lugares de alojamento em beliches, pode também vir a ser utilizado para alojar temporariamente pessoas em situação vulnerável, ou participantes em grandes eventos no concelho. Considerando-o um espaço multiusos, o presidente do município diz que este é “um contrato histórico”. Pedro Ribeiro explica que começou os contactos para a câmara usar o espaço em 2019. Em 2021, recorda o autarca, a CAP saiu definitivamente do espaço e havia o perigo de o espaço ser vandalizado.

Desde 2021 a autarquia já vinha a utilizar o espaço, embora de “forma precária”. O presidente elucida que este contrato é “fruto de uma lei no âmbito da descentralização que permite aos municípios ficarem com os imóveis do Estado que não têm utilização”. Antecipando este desfecho, refere o autarca, a câmara foi comprando terrenos nas imediações de forma a ampliar o perímetro existente e está a comprar mais. “No futuro serão mais de uma dezena de hectares que ficam ao serviço da comunidade e da biodiversidade”, refere Pedro Ribeiro.

Para o autarca, “o concelho ganha definitivamente um espaço que pode ter múltiplas valências, ao mesmo tempo que garantimos que os milhões ali investidos ao longo de muitas décadas não se perdem”.