Munícipes de Sardoal queixam-se de haver poucas casas de banho nas Festas do Concelho

Vereadores da oposição aproveitaram reunião camarária para expressar preocupações transmitidas por cidadãos devido à escassez de casas de banho públicas nas Festas do Concelho, assim como falta de condições nas existentes.

Segundo os vereadores da oposição socialista no Sardoal, Pedro Duque e Patrícia Silva, alguns cidadãos queixaram-se do número reduzido e da falta de condições de casas de banho públicas nas Festas do Concelho no Sardoal. Em reunião camarária, o vereador Pedro Duque partilhou algumas preocupações transmitidas por munícipes, relacionadas com a escassez de espaços sanitários nas festas, ocorridas de 20 a 22 de Setembro.

Patrícia Silva reforçou a questão colocada, afirmando também ter sido questionada nesse sentido. “Ouvi algumas queixas sobre o número reduzido de espaços existentes e outras, que me incomodaram um pouco, sobre a falta de cuidado do município em ter casas de banho a funcionar nas devidas condições, durante as festividades, como por exemplo, algumas portas não fecharem”, lamentou a vereadora.

O presidente Miguel Borges (PSD) disse estar ao corrente da situação apesar de lamentar ter sido informado apenas depois do final das festas. “Há sempre verificações antes das festividades e neste caso foi igual. As portas foram verificadas, podendo tratar-se, eventualmente, de um problema que poderá ter ocorrido durante as festividades. Mas, efectivamente, apenas tomamos conhecimento da situação já tarde”, afirmou.