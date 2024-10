Obra no Casal Centeio atrasa um ano devido à falta de pessoal

A empreitada de execução de sistema público de drenagem de águas pluviais no Casal Centeio, concelho da Golegã, foi adjudicada em Maio de 2023 mas só foi iniciada recentemente por falta de profissionais de construção civil. Segundo revelou o engenheiro Acácio Nunes, da Câmara da Golegã, em reunião do executivo, o empreiteiro solicitou, por duas vezes, o adiamento do início da obra por “falta de pessoal”. A obra foi avaliada em 230 mil euros, acrescidos de IVA.