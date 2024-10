A vacinação é um exemplo de que nem sempre podemos contar com os privados

O ano passado optei por ser vacinada numa farmácia. Correu bem, embora, confesso, não tenha gostado da observação de que eu não era cliente da mesma (a minha farmácia habitual não estava a ministrar vacinas). Este ano, após receber, em 19 de Setembro, um alerta do portal da saúde sobre o início da vacinação, tentei, mais uma vez, agendar a vacinação Gripe e Covid-19, numa farmácia mas nenhuma farmácia do meu concelho aderiu e constatei que são poucas as aderentes no Distrito de Santarém.

Apenas aderiram, pelo que verifiquei na plataforma criada para o efeito, algumas farmácias de 7 dos 21 concelhos. Almeirim, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Golegã, Ourém, Rio Maior e Santarém. Ainda não consegui agendar a vacinação no meu centro de saúde (ficaram de me mandar um SMS), porque não há agendamentos online. Mas ou sou vacinada lá, ou não sou.

Maria Celeste Bento