Aberta votação para projectos do Orçamento Participativo de Azambuja

A edição 2024 do Orçamento Participativo do município de Azambuja está na fase de votação até 14 de Novembro. Cada cidadão tem direito a três votos e para esta edição está reservado um montante total de 120 mil euros, atribuindo um máximo de 15 mil euros a cada projecto mais votado, num total de oito projectos.

Estão a decorrer as votações para os projectos do Orçamento Participativo (OP) do município de Azambuja. Conforme estabelece o regulamento, podem participar no processo os cidadãos com 16 anos ou mais, desde que comprovem ser residentes ou naturais de Azambuja. Cada votante tem direito a três votos, sendo que dois deles devem ser atribuídos a projectos de freguesias distintas, enquanto o terceiro voto pode ser direccionado a um projecto de âmbito municipal.

Foram validadas 10 propostas que estão a votação até 14 de Novembro, entre elas a requalificação do Parque Infantil da Urbanização dos Chães (Freguesia de Aveiras de Cima); a beneficiação da Travessa das Escadinhas na Póvoa de Manique (União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa); a limpeza e manutenção do acesso à Nascente da Fonte (Freguesia de Vale do Paraíso). Ainda em Aveiras de Cima está a votação a proposta de instalação de um compostor comunitário e na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa a beneficiação do Campo Polidesportivo de Vila Nova de São Pedro, a reabilitação do jardim da antiga escola primária de Vila Nova de São Pedro, a colocação de telheiro no Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja e a requalificação do parque infantil de Casal de Além.

O OP conta ainda com a proposta de reabilitação da calçada junto às Torres na Avenida Condes de Azambuja, na freguesia de Azambuja e a colocação de sinalética e/ou lomba na Rua José Luís Soares de Brito, na Freguesia de Aveiras de Cima. A votação tem duas modalidades disponíveis para os cidadãos: através da plataforma digital op.cm-azambuja.pt ou por SMS. Em ambas as modalidades, é necessário garantir a autenticidade da identidade.

O objectivo do OP é promover a cidadania activa, ampliando o diálogo entre os eleitos, técnicos municipais e população, dando aos habitantes a oportunidade de decidir como uma parte do orçamento público será investida. Para esta edição está reservado um montante total de 120 mil euros, atribuindo um máximo de 15 mil euros a cada projecto mais votado, num total de oito projectos.