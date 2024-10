Acção sobre Estatuto do Cuidador Informal em Santarém

Estão abertas as inscrições para a acção sobre o Estatuto do Cuidador Informal que vai decorrer no dia 18 de Outubro, no Auditório Casa Madre Luiza Andaluz, na Rua Miguel Bombarda, em Santarém, promovida pela Comissão Municipal de Protecção das Pessoas Idosas e/ou Dependentes de Santarém. Para mais informações e inscrições (obrigatórias e limitadas), deve ser preenchido o link https://forms.gle/YM76GfKgyMHYjJNZ7 ou ser contactada a Divisão de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal de Santarém, através do número de telefone 910 056 994. A Câmara de Santarém informa que a iniciativa tem como destinatários técnicos e público em geral, visando informar sobre os direitos e deveres da pessoa cuidada e do cuidador informal.