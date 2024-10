Actividade física para todos em Salvaterra de Magos

“Mexe-te! – actividade física para todos” é uma iniciativa do município de Salvaterra de Magos, foram de participação livre. Vários os locais e dias em que a população se juntou para praticar exercício físico juntamente com os técnicos de desporto. À segunda-feira a concentração foi em Marinhais, no Largo da República; às terças no parque infantil de Glória do Ribatejo e junto ao ringue polidesportivo no Granho; às quintas em Foros de Salvaterra (parque de jogos e lazer) e Salvaterra de Magos (parque infantil); e às sextas-feiras as actividades foram em Muge (junto ao ringue polidesportivo) e Escaroupim (Largo dos Avieiros).