Alenquer continua com perdas de água “impressionantes”

Relatório de Setembro da Águas de Alenquer expôs novamente altos índices de roturas na rede de água. O vereador da CDU, Ernesto Ferreira voltou a criticar a concessão do serviço a uma empresa privada, argumentando que, no final do contrato de concessão, a situação estará pior.

A análise ao relatório da Águas de Alenquer (ADA) do mês de Setembro volta a revelar valores acentuados de roturas na rede de abastecimento público. O assunto voltou a ser falado em reunião do executivo da Câmara de Alenquer pelo vereador da CDU. Ernesto Ferreira conclui que ter entregue a concessão da água a uma empresa privada não beneficiou os munícipes uma vez que no final do contrato de concessão “as coisas vão estar piores do que estavam”.

O vereador socialista, Tiago Pedro, reconhece o problema referindo valores de perda de água “impressionantes”. O município tem vindo a substituir as condutas de água à medida que intervém na via pública mas ainda há muito por fazer. “Da nossa parte e da ADA é importante criar condições para controlar as perdas de água”, concluiu.