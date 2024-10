Assalto a caixa multibanco destrói instalações do Clube Recreativo dos Cotovios

Assalto a multibanco assustou os moradores e destruiu parte das instalações do Clube Recreativo dos Cotovios

Assalto à caixa multibanco instalada no Clube Recreativo dos Cotovios destruiu parte do edifício da colectividade. Moradores acordaram com o barulho da explosão e relatam ter visto três homens. A associação ainda não apurou o valor do prejuízo mas está encerrada por tempo indeterminado.