Azambuja e Cartaxo celebram Dia Municipal para a Igualdade com seminário sobre migrações

Dia Municipal para a Igualdade vai ser assinalado em conjunto pelos municípios de Azambuja e Cartaxo, com a realização de um seminário sobre a “Diversidade na Igualdade”. O evento vai abordar questões relacionadas com as migrações.

Os municípios do Cartaxo e Azambuja unem-se, pelo terceiro ano consecutivo, para comemorar o Dia Municipal para a Igualdade. A ocasião será assinalada dia 24 de Outubro com mais um seminário “À conversa com…”, a realizar no Auditório do Páteo do Valverde, em Azambuja, que terá como tema “Diversidade na Igualdade”. Este momento de reflexão e debate irá focar questões relacionadas com o fenómeno das migrações.

A sessão de abertura, marcada para as 09h30, contará com as presenças do presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, do presidente do Conselho Directivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), Pedro Portugal Gaspar, e Rute Azevedo em representação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

O seminário, que irá abordar o tema da inclusão e da diversidade, contará com a moderação de Inácia Sá, da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN). O painel de oradores contará com os contributos de Cyntia de Paula, presidente da direcção da Casa do Brasil de Lisboa, e de Maria Alcina Cerdeira, vereadora da Câmara do Fundão, responsável pelos pelouros da Acção Social, Inclusão e Igualdade. A sessão de encerramento fica a cargo das vereadoras da área da Acção Social, Mara Oliveira, da Câmara de Azambuja, e Fátima Vinagre, da Câmara do Cartaxo.