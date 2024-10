Bolsas de estudo para estudantes de Arruda dos Vinhos

O município de Arruda dos Vinhos, em parceria com a Tales - Estabelecimento de Ensino Particular SA e a Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Salvação de Arruda dos Vinhos, abriu o período de candidaturas para bolsas de estudo destinadas a apoiar estudantes do ensino superior. As candidaturas decorrem até ao final de Outubro, oferecendo uma oportunidade para jovens residentes no concelho obterem apoio financeiro para prosseguirem os seus estudos em instituições de ensino superior em Portugal. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes cujo agregado familiar resida no concelho de Arruda dos Vinhos e que frequentem ou ingressem em cursos de licenciatura, mestrado integrado ou Cursos Técnicos Superiores Profissionais. Os alunos devem ter tido aproveitamento escolar no ano anterior, caso já estejam inscritos no ensino superior. Segundo o município, as candidaturas podem ser submetidas até 31 de Outubro nos Balcões Únicos de atendimento, Espaços Cidadão e na Loja do Cidadão. A iniciativa visa não só apoiar financeiramente os estudantes, mas também promover o acesso ao ensino superior aliviando os encargos económicos das famílias.