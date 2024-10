Encontro de cães adoptados em Torres Novas

Canil intermunicipal está a promover um passeio para cães adoptados como forma de alertar para a necessidade de promoção do bem-estar animal. Iniciativa decorre a 20 de Outubro.

O Canil Intermunicipal de Torres Novas está a organizar o Encontro de Cães Adoptados com Cãominhada, que se vai realizar no domingo, 20 de Outubro, em Torres Novas. A iniciativa visa assinalar o Dia Mundial do Animal, que se celebra anualmente no mês de Outubro e, em simultâneo, sensibilizar a comunidade para o bem-estar animal e para a necessidade de proteger e preservar as espécies.

O ponto de encontro para a cãominhada, que carece de inscrição, está marcado para as 09h00 no Parque de Merendas do Casal João Dias, junto ao Campo Escola dos Escuteiros. A distância a percorrer será de aproximadamente sete quilómetros, com nível médio de dificuldade.

Aos participantes pede-se que levem roupa e calçado confortáveis, água, bebedouro e, obrigatoriamente, uma trela. Há também a possibilidade de levar cães que não tenham sido adoptados e ainda de passear cães do canil, bastando indicar essa intenção aquando da inscrição.