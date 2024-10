Escola de Hotelaria de Fátima dinamiza primeiro “Encontro de Saberes”

Primeiro “Encontro de Saberes” foi dedicado à Mixologia, onde os convidados provaram o resultado da arte de misturar bebidas de forma harmoniosa.

A Escola de Hotelaria de Fátima vai desenvolver uma série de actividades, denominadas de “Encontro de Saberes”, que tem como principal objectivo dotar os alunos de competências profissionais na área da cozinha, da pastelaria, do serviço de sala, do serviço de bar e do turismo. As actividades procuram colmatar o facto de o Restaurante de Aplicação estar encerrado durante todo o ano lectivo, fruto da aprovação de uma candidatura apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência, que vai permitir a criação de um Centro Tecnológico Especializado, traduzindo-se na substituição dos equipamentos hoteleiros utilizados nas aulas práticas, bem como da ampliação do Restaurante de Aplicação e a criação de dois novos espaços de formação, uma sala de enologia e bar e um auditório de cozinha.

O primeiro “Encontro de Saberes” foi dedicado à Mixologia, onde os convidados provaram o resultado da arte de misturar bebidas de forma harmoniosa, preparadas pelos alunos. A actividade decorreu no final da tarde de quarta-feira, 9 de Outubro, e foi exclusiva aos proprietários, directores e técnicos dos hotéis e restaurantes da comunidade Fatimense. Pretende-se que os próximos “Encontro de Saberes” sejam abertos a toda a comunidade, por forma a dar a conhecer as vivências e as aprendizagens do dia-a-dia da escola.