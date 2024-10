Golegã quer açude no Almonda e deixou apelo ao ministro da Agricultura

O ministro de Agricultura visitou a Golegã e um dos temas abordados com autarcas e agricultores foi o da construção de um açude no rio Almonda que permita a manutenção do espelho de água sobretudo no Verão.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, esteve de visita na passada semana ao concelho da Golegã e um dos temas abordados com autarcas e agricultores foi o da construção de um açude no rio Almonda, que atravessa os campos do concelho. Uma intervenção que visa permitir a manutenção do espelho de água, alimentação dos aquíferos, preservação ambiental e aproveitamento agrícola e turístico das reservas de água a armazenar.

Segundo informação do município da Golegã, a visita do governante aconteceu por ocasião da abertura oficial da colheita do milho, uma acção promovida pela Agromais. Na agenda estiveram visitas e reuniões de trabalho nas instalações da Agromais, Agromais Plus, Agrotejo, tendo culminado com uma acção de colheita de milho na Quinta da Melhorada.

O projecto do açude necessita de luz verde da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e o ministro terá ficado de abordar o tema com o presidente dessa entidade. Tal como O MIRANTE já tinha noticiado em Fevereiro desde ano, a Câmara da Golegã e a Agrotejo – União Agrícola do Norte do Vale do Tejo - estão empenhadas em tirar proveito do rio Almonda tendo projectado um açude sazonal para garantir a manutenção do espelho de água do rio que, pelas alterações climáticas, tem secado nos últimos verões. Apesar dos esforços e pedidos de autorização à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), esta última emitiu parecer desfavorável ao projecto alegando consequências para a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, na bacia hidrográfica do rio Almonda.

Segundo o município da Golegã, a APA justificou a sua decisão, em Agosto de 2023, com o argumento de que a instalação do açude pode colocar em causa o Regime Jurídico da Rede Ecológica Nacional por razões como a segurança de pessoas e bens, a garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas ou mesmo a manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis.

Em comunicado, o município garantia que mantém a sua pretensão em instalar o açude no Almonda através de uma solução permanente ou amovível, com “o único objectivo de manter um espelho de água fundamental para a freguesia da Azinhaga” uma vez que a seca tem “graves consequências para a biodiversidade, agricultura e desenvolvimento económico da comunidade da Azinhaga”.