Imigrante que morreu em acidente no IC10 deixa filhas menores sem família no país

Iara Barbosa morreu na madrugada de segunda-feira, aos 42 anos, quando se deslocava de mota de Santarém para Coruche, onde trabalhava como motorista de autocarros. A vítima, de nacionalidade brasileira, deixou duas meninas, de 9 e 15 anos, sem amparo familiar. As menores ficam para já ao cuidado de uma pessoa conhecida.

Duas meninas de 9 e 15 anos, de nacionalidade brasileira, perderam a mãe na madrugada de segunda-feira, 14 de Outubro, e ficaram sem amparo familiar em Santarém, cidade onde vivem e frequentam a escola. As menores ficaram, para já, ao cuidado de uma pessoa conhecida, pois não têm família em Portugal. Iara Barbosa, de 42 anos, foi a vítima mortal do acidente de viação que ocorreu por volta das 06h00 da manhã ao quilómetro 4 do IC 10, via que liga Santarém a Almeirim através da Ponte Salgueiro Maia.

Iara Barbosa seguia na sua mota rumo a Coruche, onde trabalhava como motorista de autocarros da empresa Ribatejana Verde, quando sofreu um toque de um automóvel ligeiro de mercadorias que a projectou para asfalto, sendo posteriormente atropelada por outra carrinha, que transportava trabalhadores de construção civil. A mulher, natural do Rio de Janeiro, teve morte imediata. As filhas só souberam do trágico acontecimento horas mais tarde. A situação das meninas motivou contactos entre diversas entidades até se decidir pela entrega provisória da sua guarda a uma pessoa conhecida da família.

A vítima era apontada como uma pessoa muito carismática e nas redes sociais, onde era muito activa e tinha muitos seguidores, sucederam-se as mensagens de tristeza e de condolências assim que se soube do seu falecimento. No seu perfil no Facebook consta a informação de que era solteira e que antes da vinda para Santarém tinha trabalhado na Brisa na zona da Amadora. Trabalhava na Ribatejana Verde desde Maio de 2023.

“A Ribatejana Verde lamenta o falecimento da funcionária Iara Barbosa, com a função de motorista de serviço público, desde 12/05/2023. Estava afeta a Coruche, para onde se deslocava, aquando do acidente. A sua dedicação e empenho foram notórios, e ela soube integrar-se na sua função, adaptando-se rapidamente à cultura portuguesa. A sua ausência será sentida por todos na Ribatejana Verde”, declarou a empresa de transportes em nota enviada a O MIRANTE.

O alerta para o acidente foi dado pelas 06h07. O IC10 esteve cortado ao quilómetro 4, no sentido Santarém-Almeirim, durante cerca de quatro horas. Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil adiantou que outra pessoa foi assistida no local, sem necessidade de transporte ao hospital. No local estiveram 20 operacionais, entre Sapadores Bombeiros de Santarém, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, a PSP e a GNR, com o apoio de sete veículos.