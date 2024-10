Inaugurada requalificação da Xismor em Rio Maior

O Centro de Radiologia, onde é possível realizar a maioria dos exames médicos, é uma das mais recentes aquisições do Grupo H Saúde.

Decorreu na manhã de sábado, 12 de Outubro, a cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior, uma das mais recentes aquisições do Grupo H Saúde.

Esteve presente o CEO do Grupo H Saúde, Henrique Alves Henriques, e o fundador do Grupo, António José Henriques. A câmara municipal de Rio Maior, marcou presença, através do seu presidente, Luís Filipe Santana Dias e do vice-presidente, João António Lopes Candoso.

Ao longo dos últimos meses, foi levada a cabo uma profunda transformação no espaço, nomeadamente ao nível das infra-estruturas e da aquisição dos equipamentos de alta tecnologia, que permitem uma melhor qualidade e precisão de exames, com menor radiação.

A Xismor fica na R. João Teodósio Barbosa 38, em Rio Maior e funciona, de segunda a sexta das 08h00 às 20h00 e aos sábados das 08h00 às 18h00. A Xismor tem acordos com seguradoras e subsistemas de saúde para uma vasta gama de serviços e exames, além disso é uma clínica convencionada com o Serviço Nacional de Saúde, onde é possível realizar exames pelo SNS.

O Grupo H Saúde assume-se como um "projecto global de saúde na zona centro do país, integrando uma vasta rede de clínicas médicas e uma farmácia, tendo como principal objectivo melhorar continuamente a forma de cuidar dos seus utentes, proporcionando-lhes os mais exigentes cuidados de saúde".