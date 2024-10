Jardim Municipal de Rio Maior conta com parque canino

O parque canino localizado no Jardim Municipal de Rio Maior foi inaugurado oficialmente no Dia Mundial do Animal. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e dos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Carla Dias, bem como de Carlos Salgado, em representação da junta de freguesia. O momento contou com uma demonstração de truques e habilidades caninas pela Universidade Canina.

A iniciativa juntou comerciantes de produtos animais, clínicas veterinárias, associações de animais e canil municipal numa feira em que ainda houve lugar para a realização de oficinas relacionadas com os animais de estimação e onde a Biblioteca Municipal também marcou presença com actividades para os mais novos.