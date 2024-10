Lançado concurso público para reabilitação de escola em Ourém no valor de 3,4 milhões

A obra na Escola Básica 2,3 IV Conde de Ourém, que tem um prazo de execução de 18 meses, será integralmente financiada pelos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência.

O município de Ourém vai investir cerca de 3,4 milhões de euros (ME) na requalificação da Escola Básica 2,3 IV Conde de Ourém, cujo concurso público da empreitada foi publicado no dia 11 de Outubro em Diário da República. De acordo com o anúncio de procedimento, a empreitada para a requalificação da escola tem um preço base total de 3.404.781€ sem IVA. A obra, que tem um prazo de execução de 18 meses, será integralmente financiada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A versão definitiva do projecto de execução para a requalificação da EB 2,3 IV Conde de Ourém foi aprovada na reunião do executivo da Câmara de Ourém de 23 de Setembro.

Segundo a Câmara de Ourém, a nova versão do projecto de arquitectura para a requalificação/reabilitação do edifício da EB 2/3 IV Conde de Ourém “foi elaborado com base num diagnóstico detalhado das patologias do edifício, garantindo a sua adaptação às actuais exigências legais e funcionais”. A empreitada abrange uma intervenção completa nos edifícios e no espaço exterior da escola, prevendo melhorias ao nível da arquitectura e infraestruturas associadas, como a instalação eléctrica, iluminação (interior e exterior), sistema de climatização (AVAC), caixilharias, medidas de segurança contra incêndios, bem como redes de abastecimento de água e esgotos.

O projecto prevê ainda obras que permitam contribuir para a melhoria de eficiência energética conforme as orientações da Comissão Europeia, e assegurar uma redução de 30% das emissões de gases com efeito de estufa, face aos níveis registados antes da intervenção.

A EB 2,3 IV Conde de Ourém faz parte do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém e dá resposta aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos das freguesias de Nossa Senhora da Piedade, Alburitel, Seiça, Atouguia e Nossa Senhora das Misericórdias. “Segundo as previsões demográficas para o concelho, estima-se um aumento populacional até 2040, em especial nas freguesias de Atouguia e Nossa Senhora das Misericórdias, localizadas entre Fátima e Nossa Senhora da Piedade, o que reforça a importância desta requalificação”, informou a Câmara de Ourém, liderada por Luís Albuquerque.