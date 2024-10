Mação distinguido como autarquia familiarmente responsável pela 12ª vez

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Mação foi, novamente, considerada como uma das Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A distinção acontece pelo 12.º ano consecutivo, pelo que a Câmara de Mação receberá uma bandeira verde com palma. A cerimónia de entrega das bandeiras realiza-se no dia 17 de Outubro, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra.