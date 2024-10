Obras de reabilitação na Extensão de Saúde de Vale da Pedra

Investimento é superior a 60 mil euros e inclui substituição da cobertura, pintura exterior e intervenções em espaços interiores. Obra deve estar concluída dentro de mês e meio.

Já começaram as obras de reabilitação da Extensão de Saúde de Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, e dentro de mês e meio devem estar concluídas, apontou o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), em reunião camarária. A intervenção vai resolver problemas estruturais do edifício que se arrastam há mais de dez anos. O investimento é superior a 60 mil euros e prevê a substituição integral da cobertura, pintura exterior e intervenções em espaços interiores que estão danificados.

Para o autarca, trata-se de uma obra que vai assegurar a integridade do edifício, mas também repor a dignidade da sua utilização enquanto espaço para prestação de cuidados de saúde à população, condição essencial para poder atrair e fixar profissionais de saúde. “É muito importante pela recuperação do edifício, mas ainda é mais importante porque nos permitiu ter argumentos, junto da administração da Unidade Local de Saúde e da Unidade de Saúde Familiar D. Sancho I, para assegurar um médico para apoio à população. Esta é, de facto, a melhor conquista que esta empreitada nos vai trazer”, disse.