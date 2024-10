Passeio em Mação assinalou campanha contra o cancro da mama

Passeio “Outubro Rosa” realizou-se no dia 13 de Outubro para assinalar o Dia da Saúde da Mama, organizado pelo município de Mação.

O município de Mação volta a aliar-se a causas ligadas à saúde com o passeio “Outubro Rosa”, assinalando o Dia da Saúde da Mama. Promovida pelo município, a campanha de prevenção e apoio decorreu no dia 13 de Outubro com um percurso de quatro quilómetros pela vila, que teve início no Largo dos Combatentes. Todos os participantes devem vestir uma peça de roupa cor-de-rosa como forma de apoio.

A causa solidária é uma campanha que decorre em todo o mundo para informar as mulheres de todas as idades que o estilo de vida representa um papel crucial na prevenção do cancro da mama. Alerta também para a importância da detecção precoce do cancro através do rastreio, e da divulgação de informações e formas de apoio à mulher e família.