Rastreios médicos gratuitos em Alenquer

O Med on Tour está de regresso a Alenquer dias 19 e 20 de Outubro para realizar rastreios de saúde gratuitos à população. Os rastreios vão ser efectuados nas onze freguesias do concelho em horários diferenciados que podem ser consultados na Internet ou em cada junta de freguesia.

Com a supervisão de um profissional, os alunos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da NOVA Medical School vão medir os níveis de glicemia, o índice de massa corporal e a pressão arterial. A iniciativa resulta de um protocolo entre a Câmara de Alenquer e o estabelecimento de ensino.