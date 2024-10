Telhado de igreja da Póvoa de Santa Iria precisa de obras

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Póvoa de Santa Iria, está a pedir orçamentos às empresas para substituir o telhado. A obra poderá custar perto de 50 mil euros tendo em conta que é necessário substituir uma parte da cobertura em amianto, datada dos anos 50. A paróquia não consegue suportar sozinha o valor total da obra e vai pedir uma reunião com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para solicitar apoio.

A O MIRANTE, o padre Adelino Ferreira explica que as obras não são urgentes, mas são necessárias. “Não chove na igreja mas em alguns locais entra um pouco de água. Já foram pedidos orçamentos mas não se pode dizer que o tecto está a cair”, disse.