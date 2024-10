Tomar assinala Mês de Sensibilização para o Cancro da Mama

O edifício dos Paços do Concelho de Tomar está iluminado, durante o mês de Outubro, em tons de cor de rosa, para assinalar a iniciativa “Outubro Rosa”, a pedido da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Outubro marca o Mês de Sensibilização para o Cancro da Mama e a campanha “Outubro Rosa” faz parte de um movimento global que visa informar as mulheres sobre a importância de um estilo de vida saudável e da prevenção e detecção precoce do cancro da mama.