Tribunal de Santarém absolve homem acusado de tentativa de homicídio em Fátima

Suspeito de tentar matar um homem, com recurso a uma faca, no exterior de um bar na cidade de Fátima, em 2023, foi absolvido pelo Tribunal de Santarém do crime de tentativa de homicídio.

O homem de 39 anos acusado de tentar matar outro, com recurso a uma faca, no exterior de um bar na cidade de Fátima, foi absolvido pelo Tribunal de Santarém do crime de tentativa de homicídio. No entanto, o tribunal condenou-o a 220 dias de multa à taxa diária de 7 euros (1.540 euros) por detenção de arma proibida, pena à qual será descontado o tempo de prisão preventiva que cumpriu.

Na leitura do acórdão, proferido no Tribunal de Santarém, o juiz considerou que, apesar de o arguido “conhecer as características da faca que utilizava”, não ficou provado se foi o responsável directo pelo esfaqueamento da vítima ou se o ferimento ocorreu de forma acidental no meio das agressões. O arguido foi ainda absolvido dos pedidos de indemnização, bem como do pagamento dos custos médicos da vítima. O caso remonta a Novembro de 2023, quando um homem, no exterior de um bar na cidade de Fátima, foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio. Segundo a PJ revelou na altura, os factos ocorreram após uma prévia troca de agressões entre vítima e autor, num estabelecimento de diversão nocturna em Fátima. Após as primeiras agressões, o suspeito acabou mesmo por se dirigir à sua residência, situada nas imediações, de onde “recolheu uma faca, e regressou para o mesmo local”. A vítima acabou por sofrer um golpe de quatro centímetros na zona torácica, tendo sido assistido pelo INEM, o que, segundo a PJ, impediu que a lesão infligida tivesse provocado a morte da vítima.