Vizinha e GNR salvam bebé engasgado em Castanheira do Ribatejo

Perante o apelo desesperado da mãe do recém-nascido, a vizinha correu com o bebé ao colo até ao posto da GNR. Militar encetou manobras para desobstruir as vias aéreas.

Um bebé de uma semana foi, na madrugada de sexta-feira, 11 de Outubro, salvo de asfixia por uma vizinha e um militar do posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castanheira do Ribatejo. O recém-nascido, que se engasgou com leite enquanto estava deitado, foi de seguida encaminhado em ambulância ao hospital, tendo recebido alta no próprio dia.

Segundo conta a O MIRANTE a vizinha, Eurídice Panzo, a mãe do bebé bateu-lhe à porta pelas 00h30 desesperada e a dizer que o seu filho estava a morrer engasgado. “Comecei a fazer manobras mas ele estava com uma respiração muito funda”, conta, explicando que em concordância com a mãe do bebé tomou a difícil decisão de correr com ele ao colo até ao posto da GNR local. Em simultâneo, a mãe do bebé, impossibilitada de correr por ter sido sujeita a uma cesariana, ligava para a Saúde24.

“O GNR fez os procedimentos [manobra de Heimlich] e começou a sair uma espuma branca pela boca do bebé em grandes quantidades”, refere Eurídice Panzo, explicando que todo o processo, desde o momento em que a vizinha lhe bateu à porta, durou cerca de 30 minutos.

Como fazer a manobra de Heimlich em bebés

A manobra de Heimlich, técnica utilizada em casos de engasgamento, é feita com o bebé deitado com a barriga sobre o braço, com o tronco mais baixo que as pernas, e dar cinco palmadas com a base da mão nas suas costas. Se não for suficiente, deve-se virar o bebé de frente, ainda sobre o braço, e efetuar cinco compressões com os dedos indicador e médio sobre o tórax da criança, na região entre os mamilos. A manobra deve ser repetida até que o bebé melhore.