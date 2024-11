Carlos Alberto Moniz celebra 55 anos de música em adegas de Alcanhões e Casével

No âmbito da programação do projecto Cidade do Vinho 2024, o conhecido músico, cantor e compositor vai actuar nos dias 8 e 9 de Novembro em Alcanhões e Casével.

O músico, cantor e compositor Carlos Alberto Moniz vai actuar nos dias 8 e 9 de Novembro no concelho de Santarém, no âmbito da programação das celebrações finais do projecto Cidade do Vinho 2024, In Vino Musica. O conhecido músico açoriano apresenta o espectáculo “55 anos de Memórias Viradas para o Futuro”, um concerto a solo acompanhado com viola. Na noite de sexta-feira, 8 de Novembro, pelas 21h30, o artista actua em Alcanhões, nas instalações da empresa Condado Portucalense, mais conhecida por Adega Cooperativa de Alcanhões. No dia seguinte, a partir das 15h00, o concerto é na Quinta do Arrobe, em Casével.

Com o espetáculo ‘55 anos de Memórias Viradas para o Futuro’, Carlos Alberto Moniz apresenta-se ao público num formato intimista, em que a proximidade com o público permite uma experiência de recriação das sessões de “canto livre”. O projecto Cidade do Vinho 2024 resulta de uma candidatura colectiva dos municípios de Santarém, Almeirim, Alpiarça e Cartaxo e Santarém junto da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Proporcionou a realização de um conjunto de iniciativas, locais e regionais, ligadas ao vinho, com visibilidade nacional e internacional, mobilizando a sociedade civil, empresarial e cultural, bem como toda a comunidade da região.