Conferência em Santarém sobre o Direito Português

A próxima assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém, vai ter como tema “Período de individualização do Direito Português. A justiça e o direito suprapositivo de influência romano-canónica”. A conferência vai estar a cargo de Maria Emília Cortes Raposo. A sessão está agendada para dia 7 de Novembro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.