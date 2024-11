Grémio Povoense encena “As mãos de Abrãao Zacut”

O grupo de teatro do Grémio Dramático Povoense, o Re/Criar, leva ao palco do espaço cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria, a peça “As mãos de Abrãao Zacut”. O espectáculo está agendado para a noite de sábado, 9 de Novembro, pelas 21h30. A peça, uma das mais influentes obras de Luís de Sttau Monteiro, já tinha estado em cena em Abril a propósito dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Os bilhetes custam 3 euros para os sócios do Grémio e 5 euros para o público em geral. O texto original gira em torno de várias personagens judias num campo de concentração nazi.